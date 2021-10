Michelle Bolsonaro - Carolina Antunes/PR

Publicado 01/10/2021 17:32

Brasília - O Partido dos Trabalhadores (PT) protocolou na Câmara dos Deputados, nesta sexta-feira (1º) um pedido solicitando explicações ao Ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao presidente da Caixa, Pedro Guimarães, sobre crédito facilitado para empresários amigos por intermédio de Michelle Bolsonaro. A informação foi divulgada pela deputada Gleisi Hoffmann em seu perfil no Twitter.

Acabamos de protocolar na Câmara pedido de explicações ao ministro Guedes e ao presidente de Caixa sobre crédito facilitado pra empresários amigos por intermédio de Michelle Bolsonaro. Essa família é assim, mamata para os seus. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) October 1, 2021

"Acabamos de protocolar na Câmara pedido de explicações ao ministro Guedes e ao presidente de Caixa sobre crédito facilitado pra empresários amigos por intermédio de Michelle Bolsonaro. Essa família é assim, mamata para os seus", escreveu Gleisi.

A primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro, foi apontada por uma reportagem da revista Crusoé de agir para favorecer empresas amigas e adeptas do bolsonarismo no auge da pandemia da covid-19. Segundo a publicação, Michelle atuou para que apoiadores de seu marido fossem beneficiados no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Empréstimos foram liberados pela Caixa depois que ela falou com o presidente do banco e enviou e-mails com lista de indicados.

Questionado sobre o assunto, o Palácio do Planalto não ainda respondeu as acusações.