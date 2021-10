Tempestade de areia em SP - Twitter/ divulgação

Tempestade de areia em SPTwitter/ divulgação

Publicado 01/10/2021 19:56

Uma nuvem de areia gigante foi registrada, nesta sexta-feira, 1, às margens do rio Tietê, em Pereira Barreto, interior de São Paulo. O fenômeno também aconteceu em outras regiões, como em Presidente Prudente, SP, e em no estado de Mato Grosso do Sul.

A cena chamou atenção de moradores, que se assustaram com a tempestade. Em Presidente Prudente, a tempestade de poeira que teve rajadas de vento de 80km/h, causou diversos estragos, como destelhamento de casas, e quebra de vidraças. A meteorologista Dóris Palma explica que a cena que assustou moradores é comum, principalmente nesta época do ano.

No Aeroporto Estadual de Presidente Prudente, a ventania quebrou vidros do saguão de embarque e desembarque de passageiros e causou danos no terminal.



Em entrevista ao G, a meteorologista Dóris Palma, afirmou que a cena que assustou moradores é comum, principalmente nesta época do ano.



“Tempestade de areia se formam, normalmente, durante o período de transição da estação mais seca, que foi o inverno, para a estação mais úmida, que tende a ser entre o período de primavera e verão. Essas tempestades de areia se formam quando temos vários dias consecutivos sem chuva muito significativa”.



“As frentes de rajadas que se formam antes dessa tempestade chegar provocam fortes ventanias, o que, literalmente, levanta toda a poeira, mantendo esse aspecto bem escurecido dessa poeira. Quando as nuvens carregadas se formam e se juntam com toda a poeira, temos um céu bem escuro, um aspecto bem assustador”, completou.

Veja o vídeo: