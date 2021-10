Brasil

Aquecimento global pode expor 12 milhões de brasileiros a nível intolerável de calor

De acordo com o estudo, se nada for feito para mitigar os efeitos do aquecimento global e para conter a devastação da Floresta Amazônica, a Região Norte do País viverá um clima quente sem precedentes

