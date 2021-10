Acidente aconteceu no último sábado - Divulgação/ The Canadian Press

Publicado 04/10/2021 22:07

Um pequeno avião caiu em uma ilha nas proximidades de Montreal, no Canadá, no último sábado, 2. A aeronave carregava um cartaz com um pedido de casamento.

Segundo a ABC News, autoridades do país disseram que o passageiro morreu e o piloto ficou ferido, hospitalizado ao menos até a noite deste domingo, 3. Os dois eram os únicos ocupantes da aeronave. A publicação não especificou, no entanto, qual a relação deles com a proposta.





O porta-voz do Conselho de Segurança dos Transportes, Chris Krepski, informou que foram notificados sobre problemas no motor do avião, um Cessna 172, mas os investigadores ainda não determinaram a causa do acidente. O cartaz com o pedido de casamento não foi encontrado.