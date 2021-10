Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga - Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 05/10/2021 13:40

Brasília - A CPI da Covid aprovou nesta terça-feira, 5, um requerimento que exige uma explicação, por parte do Ministério da Saúde, sobre a retirada da vacina Coronavac das novas fases de vacinação a partir do ano que vem. O requerimento surge como alternativa ao depoimento do ministro, Marcelo Queiroga.

Os questionamentos, dirigidos ao atual ministro da saúde, procuram uma justificativa técnica para a decisão tomada pelo Ministério da Saúde de não adquirir novas doses do imunizante produzido pela Sinovac e pelo Instituto Butantan.

Além da justificativa, o requerimento também pede informações sobre o estoque de vacinas no país e planejamento dos próximos passo do plano de imunização, considerando a dose de reforço em isodos e imunização de adolescentes.

Queiroga terá 48h horas para responder os questionamentos e deixar a CPI a par dos planejamentos do ministério. O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), autor do requerimento, também pede para que o ministro informe a atual composição da câmara técnica em imunização.