Mayra Pinheiro e seu pai - Divulgação/ Redes Sociais

Mayra Pinheiro e seu pai Divulgação/ Redes Sociais

Publicado 05/10/2021 16:57

Morreu na manhã desta terça-feira, 5, em decorrência de complicações com a Covid-19, César Pinheiro, pai da médica negacionista, Mayra Pinheiro, a "capitã cloroquina". A secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde é uma das maiores defensoras do chamado "kit covid" para o tratamento da doença.

César tinha 77 anos e já vinha enfrentando, há cinco meses, diversos períodos de internações por conta de um grave caso de covid-19. Vale destacar que, segundo Mayra, seu pai foi tratado com hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina, medicamentos cientificamente classificados como ineficazes no combate à doença.

“Sim, senador. Tive meu pai, que ficou muito grave, ainda permanece internado na UTI. Meu pai tinha uma doença de base, um câncer de próstata, eu tive a doença, vários membros da minha família tiveram, e aqueles que se submeteram ao ‘tratamento precoce’ graças a Deus todos evoluíram. Meu pai, a despeito do internamento na UTI, permanece vivo e nos próximos dias deverá voltar pra casa”.

César Pinheiro tinha câncer de próstata e asma, o que o tornou a luta, contra a covid-19, ainda mais difícil.

A informação sobre a morte do pai da médica foi divulgada pela família no início desta terça-feira.