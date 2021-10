Prevent Senior - Reprodução

Prevent SeniorReprodução

Publicado 05/10/2021 20:35

São Paulo - Processada por um paciente, a Prevent Senior foi obrigada a depositar R$ 1.926.399,65 em uma conta judicial nesta segunda-feira (4). A operadora de saúde perdeu o recurso apresentado à Justiça para não efetuar o pagamento.

O valor em questão é para arcar com os custos do tratamento de Carlos Alberto Reis, de 61 anos, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o paciente contraiu o coronavírus e, ao buscar atendimento em uma unidade de saúde da Prevent, foi receitado com o "kit Covid", composto por cloroquina e outros medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença. “Eles me davam kit Covid, mas não me davam oxigênio!”, revelou.



Sem progresso, ele precisou ser internado e foi submetido a um tratamento experimental com flutamida, remédio para câncer de próstata, sem seu consentimento ou de seus familiares. Reis teve ainda dados alterados no seu prontuário, o que o torna mais um exemplo das irregularidades denunciadas na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia.

Diante desses fatos, o recurso da Prevent foi rejeitado pela desembargadora Ana Maria Baldi, da 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do estado. Ela reforçou a decisão de primeira instância, que havia indicado o uso de medicamentos experimentais, sem autorização para isso, e indícios de falhas no atendimento da operadora ao paciente.



De acordo com a publicação, a empresa negou as falhas no processo e disse que a família transferiu Reis para o Einstein por opção. A Prevent Senior informou que vai entrar com um novo recurso. Já a desembargadora remeteu o caso ao Ministério Público .