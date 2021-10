Assaltantes deixaram explosivos em mercado de SP - Reprodução/ redes sociais

Publicado 05/10/2021 21:51

Seis homens tentaram roubar caixas eletrônicos de um supermercado localizado no bairro do Grajaú, em São Paulo , na tarde desta terça-feira, 5. Após troca de tiros entre os bandidos e vigilantes, o grupo deixou para trás uma bolsa repleta de explosivos.



Segundo informações preliminares, os bandidos teriam chegado a uma unidade da rede Ricoy em três veículos, por volta das 13h38, e entraram em confronto com vigilantes de um carro-forte estacionado em frente ao local. Outros veículos que também estavam estacionados acabaram atingidos pelos disparos.

Os suspeitos fugiram do local antes da chegada da polícia e deixaram para trás uma mala com supostos materiais explosivos, sendo necessária a presença do GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais) para manusear os objetos. Ainda não foi confirmado se os artefatos são verdadeiros.



Uma das hipóteses é que os supostos explosivos seriam usados para retirar dinheiro dos caixas eletrônicos, já que no interior do mercado há cinco deles, além de um banco 24 horas.

Não há informações de feridos e nenhum dos responsáveis foi preso até o momento, de acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública). A ocorrência será investigada no 85º DP.

Com informações do UOL*