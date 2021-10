Mônica Calazans foi a primeira pessoa a ser vacinada no Brasil e nesta quarta-feira (6) recebeu a terceira dose - Reprodução

Publicado 06/10/2021 18:21 | Atualizado 06/10/2021 18:23

São Paulo - Primeira pessoa a ser vacinada no Brasil, a enfermeira Monica Calazans recebeu a dose de reforço do imunizante contra a covid-19 durante a coletiva do Governo de São Paulo, hoje, no Palácio dos Bandeirantes.



Mônica recebeu a primeira dose da coronavac aplicada no Brasil, em 17 de fevereiro, mesmo dia em que a vacina foi aprovada emergencialmente pela Anvisa. Ela pode receber a dose de reforço porque é profissional de saúde, e já recebeu a segunda dose do imunizante há mais de seis meses.



Além de Mônica, o secretário da Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn, também recebeu a 3ª dose. O médico Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, foi quem aplicou a vacina.



Só ontem, o estado aplicou 122 mil doses da dose de reforço. Idosos, imunossuprimidos e profissionais da saúde que já tomaram a segunda dose há mais de seis meses podem se vacinar.



Segundo o governador João Doria, 60% de toda a população elegível já está vacinada com as duas doses ou dose única contra covid-19. Doria também afirmou que 72% das cidades (467) do estado não registraram mortes relacionadas a doença na última semana.



A gestão, porém, fez um apelo: mais de 3,8 pessoas não voltaram para a segunda dose, portanto, estão apenas parcialmente imunizados. Estudos recentes apontam que pacientes que não receberam as duas doses tem mais chances de ser hospitalizados em razão da doença.