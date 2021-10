Mari Ferrer e André Aranha - Reprodução Redes Sociais

Publicado 07/10/2021 15:40 | Atualizado 07/10/2021 15:43

Florianópolis - O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) decidiu, por unanimidade, absolver o empresário André de Camargo Aranha, acusado de estupro por Mariana Ferrer. O caso foi julgado em segunda instância nesta quinta-feira (7) e os desembargadores Ana Lia Carneiro, Ariovaldo da Silva e Paulo Sartorato analisaram o recurso e votaram pela absolvição de Aranha.

O empresário já havia sido absolvido em primeira instância em setembro do ano passado. Entretanto, em novembro, o vídeo do julgamento veio à público causando comoção na opinião pública devido a forma como Mariana foi tratada durante a audiência.

De acordo com Mari Ferrer, o crime ocorreu em dezembro de 2018 enquanto ela trabalhava em uma casa de eventos em Florianópolis. Exames constataram conjunção carnal e presença de sêmen na calcinha da jovem, assim como ruptura do hímen, que até então era virgem. Após dois anos de investigações e processo, o caso foi encerrado com a absolvição do empresário.