Sucuri de 2 metros é encontrada debaixo do estepe por caminhoneiro

Animal estava debaixo do estepe do veículo - Reprodução

Publicado 07/10/2021 13:35 | Atualizado 07/10/2021 13:39

Salvador - Uma sucuri de dois metros foi encontrada debaixo do estepe de um caminhão, na noite de ontem (06). O caminhoneiro fazia uma rota entre a Bahia e Montes Claros, no norte de Minas Gerais, quando precisou parar para abastecer e encontrou o animal.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a cobra do veículo. Segundo informações, o animal estava entre a cabine e a carroceria. O trabalho durou cerca de 20 minutos e a sucuri não sofreu ferimentos.

De acordo com Welbert Ferreira de Araújo, sargento do corpo de bombeiros, a espécie do animal não é nativa da região de Minas Gerais, o que indica que ele estava no veículo há algum tempo.

A sucuri foi encaminhada para Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Montes Claros e passará por uma avaliação antes de ser devolvida ao habitat natural.