Homem foge após arremessar pedra na vítimaReprodução

Publicado 08/10/2021 12:03

Um homem foi atingido por uma pedrada na cabeça durante uma briga em Goiânia, capital de Goiás, na região da 44, e câmeras de segurança flagraram o momento exato. A vítima, identificada como José Francisco Rocha, de 38 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito fugiu logo em seguida e a Polícia Civil de Goiás investiga o caso. A briga teve como motivação uma mala.



O crime foi registrado no último dia 25 e, pela gravação é possível ver um homem de camiseta azul segurando uma pedra. Ele caminha em direção a vítima e, com as duas mãos, arremessa o objeto na cabeça de José Francisco, que cai desacordado no chão. Em vídeo, é possível notar o comportamento estranho do suspeito que, com a pedra em mãos, vai e volta mais de uma vez em direção à vítima antes de arremessar o objeto.



Segundo informações do Metrópoles, a polícia informou que, depois de cometer o crime, o suspeito fugiu e ainda não havia sido localizado até a tarde desta quinta-feira, 7. A vítima chegou a ser levada para o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na última quarta-feira, 6.



A família de José Francisco contou à TV Anhanguera que ele morava no Maranhão e havia se mudado para Goiânia em busca de uma oportunidade de trabalho.



Testemunhas relataram à polícia que a vítima e o suspeito trabalhavam como carregadores de bagagem na região e, no dia do crime, eles haviam discutido por causa da mala de um dos clientes.