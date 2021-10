Ex-presidente Lula - Divulgação

Publicado 08/10/2021 12:51

Seguindo com a agenda em Brasília, com fim da viagem programado para esta sexta-feira, 8, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou a importância da mobilização e do contato com a população para discutir o cenário do País para a eleição de 2022. Em sua avaliação, "o PT tem a obrigação de não deixar esse país ficar assim".

"Todo fim de semana, vamos conversar. Pega sua camisa do PT, se não tiver vai com a do Corinthians mesmo", declarou Lula nas redes sociais. O petista cumpre agenda em Brasília em prol de uma mobilização para o pleito. Além da visita a sindicatos, Lula se reuniu com lideranças políticas pela aliança com partidos, como MDB e PSB, e bancadas federais do Avante e do Solidariedade, para a construção do apoio a uma agenda para 2022

"Vamos para rua conversar com as pessoas. É importante que a gente tire a cabeça pra fora", reforçou.

Nos encontros na capital brasileira, o ex-presidente defendeu a necessidade de se formar uma frente ampla com partidos de esquerda e de centro, encabeçada por ele, para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro no próximo ano. O acordo, no entanto, tem encontrado resistência em algumas legendas.