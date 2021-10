Diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino - Divulgação/Assembleia Legislativa de São Paulo

Diretor-geral da Polícia Federal, Paulo MaiurinoDivulgação/Assembleia Legislativa de São Paulo

Publicado 08/10/2021 13:36 | Atualizado 08/10/2021 13:44

Brasília - O comando da Superintendência do Distrito Federal, órgão responsável por diversos inquéritos que atingem bolsonaristas, vai ser trocado após decisão do diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino. Com isso, o atual superintendente, Hugo de Barros Correia, que apoia as investigações, deixará o cargo. A medida gerou desconfiança nos bastidores da corporação devido as suspeitas de interferência. A informação sobre a saída de Barros foi publicada inicialmente pelo jornal "Folha de S. Paulo".

Atualmente, a Superintendência do DF está responsável pelos inquéritos contra Jair Renan, filho do presidente Jair Bolsonaro, o inquérito que resultou em buscas contra o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e o inquérito das fake news, que atinge o presidente Jair Bolsonaro.

Já de acordo com o jornal Extra, Hugo de Barros, não era recebido por Maiurino para reuniões há cerca de quatro meses.