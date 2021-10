Nicolas Elias Albuquerque do Prado e Cleidiana Pereira Alixandre foram mortos a tiros no Mato Grosso - Reprodução

Publicado 09/10/2021 08:37 | Atualizado 09/10/2021 09:29

Um casal foi morto a tiros na frente do filho de um ano, em Alto Garças, a 364 km de Cuiabá, no Mato Grosso, nesta sexta-feira, 8. Nicolas Elias Albuquerque do Prado e Cleidiana Pereira Alixandre teriam ido te táxi até o local do ocorrido, onde supostamente funcionaria uma boca de fumo, de acordo com a Polícia Militar. As informações são do G1.

Segundo a corporação, ao chegar no local, os dois teriam descido do táxi, quando foram atingidos pelos disparos feitos por dois homens que passavam de moto. Os suspeitos conseguiram fugir e o filho do casal não foi atingido. Ainda segundo a PM, a dona de uma casa da região teria presenciado a cena, mas informou que não sabia quem eram os suspeitos.

Em seguida, uma equipe do Conselho Tutelar foi ao local para buscar a criança, que não foi ferida. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também esteve lá e as investigações vão seguir com a Polícia Civil. Ambos têm passagem por tráfico e associação com facção criminosa.