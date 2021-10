O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fala sobre quais serão as abordagens do governo federal em relação à vacinação contra covid-19 para o ano de 2022 - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fala sobre quais serão as abordagens do governo federal em relação à vacinação contra covid-19 para o ano de 2022Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 09/10/2021 09:26

O Ministério da Saúde divulgou, nesta sexta-feira, 8, alguns detalhes sobre os planos de vacinação contra a covid-19 para o ano que vem. Além de prever 354 milhões de doses de imunizantes disponíveis, o ministro Marcelo Queiroga informou que o grupo de pessoas entre 18 e 60 anos devem receber uma dose, enquanto os maiores de 60 anos e imunossuprimidos devem receber duas. Ao todo, a pasta prevê um investimento de R$ 11 bilhões na campanha de vacinação que, segundo Queiroga, é a maior da história do país.

Outros pontos também foram estabelecidos, como: a vacinação por faixa etária decrescente, ao invés de determinar grupos de risco, a aplicação dessa dose seis meses depois de ter feito a imunização completa em 2021 ou ter tomado a dose de reforço e, se houver ampliação, duas doses para novos públicos (crianças e adolescentes). A pasta determinou, ainda, que serão usadas somente vacinas com autorização definitiva dada pela Anvisa, o que exclui a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, além da vacinação heteróloga, na qual cada vacinado recebe um imunizante diferente do aplicado anteriormente.

Durante a entrevista coletiva, Queiroga disse ver um cenário positivo para a pandemia no Brasil, afirmou que a campanha de vacinação do ano que vem será eficiente e que 2022 será marcado pelo "fim da pandemia". O ministro também acrescentou que pode considerar o uso da Coronavac na vacinação do ano que vem caso o Instituto Butantan consiga o registro definitivo da vacina junto à Anvisa. Atualmente, o imunizante tem registro para uso emergencial e a avaliação no ministério é que o Butantan tem demorado a fazer o pedido, diferentemente da Pfizer e da Astrazeneca, que já tem registro final.

Apesar dos planos, de acordo com o secretário-executivo do ministério, Rodrigo Cruz, ainda há dúvidas que precisam ser esclarecidas para o planejamento da nova campanha, como qual será o público-alvo da imunização, quais vacinas serão incluídas e em quanto tempo será necessária uma reaplicação das doses. "Hoje o mundo não tem essas respostas", afirmou.

Mesmo diante da incerteza, Cruz reforçou que a pasta tem um plano concreto para o próximo ano. "Diversos cenários foram elaborados e levamos em consideração de 2 doses caso tenha ampliação de publico alvo, como menores de 12 anos. Para o público de 18 a 60 anos, vai ter 1 dose. E mais de 60 e imunossuprimidos, vão ter 2 doses. Esse é o cenário escolhido para 2022 e por faixa etária decrescente. Nesse primeiro momento", concluiu.