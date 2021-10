O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 09/10/2021 18:00 | Atualizado 09/10/2021 18:01

Brasília - Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, afirmou na última sexta-feira (08) que foi !pego de surpresa" com a notícia de que um projeto de lei aprovado no dia anterior retiraria R$ 600 milhões em recursos da pasta. "Muito chateado", revelou o astronauta. As informações são da Folha de S.Paulo.



"Ontem foi um dia bastante tenso. Eu estava tentando entender o que estava acontecendo. Vamos enviar mensagens oficiais para a Economia e para a Junta de Orçamento para que exista reposição imediata desse recurso", afirmou Pontes diretamente da 1ª Feira Brasileira do Nióbio. O evento, que ocorreu em Campinas, em São Paulo, contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O ministro disse também que confia no presidente e que conversará com Flavia Arruda, ministra da Secretaria de Governo, para reverter a situação.

"Temos dias bons e dias ruins, ontem eu estava muito, muito chateado. Se você me perguntasse ontem, eu diria que sim [que pensou sobre o assunto]. Mas hoje, vendo tudo isso aqui, vendo aqueles jovens recebendo aquelas medalhas [em referência a uma cerimônia que aconteceu mais cedo durante a feira], eu penso ‘tenho que continuar para ajudar a levar isso para frente'. Eu me sentiria muito mal em sair e deixar todo esse pessoal na mão. Quando você lidera uma esquadrilha, tem de ir até o final. Vai ter dia bom, vai ter dia ruim, vai ter dia que você vai voar em céu de brigadeiro com a esquadrilha e dia com antiaéreo. Tem que aguentar pelo bem da ciência", finalizou Marcos Pontes.