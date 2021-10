Farid Afif (DEM) foi morto a tiros, na última nesta sexta-feira (8) - Reprodução Instagram

Publicado 09/10/2021 16:43 | Atualizado 09/10/2021 16:52

Campo Grande - O vereador Farid Afif (DEM), 37 anos, foi morto a tiros, na última sexta-feira (8), enquanto andava de bicicleta pela cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. De acordo com a polícia, o parlamentar foi atingido por uma pessoa em uma moto no momento em que passava em frente a uma concessionária, a poucos metros da fronteira com o Paraguai. Mais quatro pessoas foram executadas na fronteira na manhã deste sábado (9).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, porém o vereador morreu no local. Já a polícia recolheu quatro munições de calibre ponto 45, sendo que pelo menos uma acertou o parlamentar.

O corpo de Afif foi velado na manhã deste sábado (9) na Igreja São Charbel. Natural de Santos, em São Paulo, ele deixa esposa e três filhos menores de idade.

O parlamentar foi executado no dia do aniversário de sua filha caçula. Horas antes do crime, o vereador realizou duas postagens nas redes sociais: uma em homenagem a criança e outra em que mostrava que estava andando de bicicleta pelo município.

A polícia investiga quem cometeu o crime e qual seria a motivação. Até o momento, ninguém foi preso pelo assassinato.

Farid era o líder do prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo (PSDB), na Câmara Municipal. Em nota, a assembleia legislativa lamentou a morte do parlamentar. "E com imenso pesar que esta Casa de Leis comunica a morte do Vereador Farid Afif, ocorrido nesta data, 08 de outubro. Neste momento de dor e luto, rogamos a Deus, que conforte os corações de seus familiares e amigos", diz o comunicado.

Peluffo também comentou o caso em suas redes sociais. "Que Deus console o coração dos amigos e familiares do vereador Farid Afif", escreveu.

Mais quatro pessoas são executadas na fronteira

Além do vereador Farid Afif, nas últimas 24 horas, mais quatro pessoas foram mortas na região da fronteira entre Brasil e Paraguai. Elas foram atingidas na saída de uma casa noturna, na manhã deste sábado (9).

As vítimas foram identificadas como Omar Vicente Álvarez Grance, de 32 anos e atingido por 31 tiros; Kaline Reinoso de Oliveira, 22 anos, atingida por 14 tiros; Rhamye Jamilly Borges de Oliveira, 18 anos, morta com 10 tiros; e Haylee Carolina Acevedo Yunis, 21 anos, filha do governador de Amambai, no Paraguai, Ronald Acevedo. A jovem foi morta com 14 tiros.

Segundo a polícia, os suspeitos desceram de uma caminhonete, dispararam contra o veículo em que as vítimas estavam e fugiram.

As polícias brasileira e paraguaia investigam os assassinatos e se há relação entre eles.