Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes

Publicado 11/10/2021 09:07 | Atualizado 11/10/2021 14:49

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, reforçou a crítica ao corte de R$ 600 milhões em recursos da pasta, após entidades ligadas à pesquisa repudiarem a decisão. Em uma publicação feita em sua rede social, o ministro afirmou que a medida adotada pelo Congresso foi "falta de consideração", além de classificar os cortes como "equivocados e ilógicos".

"Falta de consideração. Os cortes de recursos sobre o pequeno orçamento de Ciência do Brasil são equivocados e ilógicos. Ainda mais quando são feitos sem ouvir a Comunidade. Científica e Setor Produtivo. Isso precisa ser corrigido urgentemente", escreveu o ministro.

Apesar dos protestos, o governo ainda não deu nenhum indicativo de que vai reverter a medida. A mudança no orçamento foi feita pelo Congresso na última quinta-feira, 7, e autoriza a redistribuição de 90% dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), ligado ao MCTI, para outras pastas do governo.