Idoso é acusado de estuprar criança 3 anos - Wilmar da Silva/Divulgação

Publicado 11/10/2021 18:37 | Atualizado 11/10/2021 18:38

Belo Horizonte - Um idoso suspeito de abusar sexualmente de uma criança de três anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ser linchado e jogado dentro de um bueiro em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). O homem foi encaminhado a um hospital em estado grave na noite desse domingo (10).

A Polícia Militar foi acionada por volta das 17h de ontem para atender um caso de estupro, denunciado pelo próprio pai da criança. Ele disse que havia estacionado o carro na frente de casa e saído por alguns minutos para buscar a cadeirinha e o cartão de vacinas da filha. A menina, nesse tempo, ficou dentro do veículo, vigiada pela mãe, que estava em frente ao portão da residência.



No local em que a vítima estava, porém, não foi possível ver o momento em que o suspeito se aproximou do carro e começou a passar a mão nas partes íntimas da criança.



A mãe da menina só percebeu o que estava acontecendo quando uma vizinha flagrou o crime e começou a gritar. O pai da criança saiu da casa, viu o suspeito fugindo e conseguiu detê-lo.



Devido ao susto, a mãe da vítima passou mal e precisou ser socorrida pelo marido. Nesse momento, o idoso foi cercado, agredido por dezenas de moradores e jogado em um bueiro da rua.

O homem, que estava sem documento de identificação, foi resgatado pelos bombeiros por volta das 18h e estava consciente, mas apresentava fala desconexa.

O suspeito foi encaminhado ao Hospital Risoleta Neves, devido aos diversos ferimentos na cabeça. Segundo a PM, ele segue internado sob escolta.



O caso será investigado pelos policiais.