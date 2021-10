Renan Calheiros (MDB-AL) - )Divulgação/Agência Senado/Jefferson Rudy

O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL) deve propor o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) , de seus três filhos e de mais 37 pessoas, por pelo menos 16 crimes cometidos durante a pandemia. As informações são do colunista Igor Gadelha , do portal Metrópoles .



Além do chefe do Executivo, devem ser indiciados Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro , ao menos três atuais ministros do governo, entre eles Marcelo Queiroga (Saúde), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União) e Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência); e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR).

Nomes como os dos ex-ministros Eduardo Pazuello, Osmar Terra e Ernesto Araújo, das deputadas federais Carla Zambelli (PSL-SP) e Bia Kicis (PSL-DF), da médica Nise Yamaguchi e dos empresários Luciano Hang, Carlos Wizard, Otávio Fakhoury e Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, também aparecem na lista.



Segundo a publicação, os nomes podem mudar até 19 de outubro, quando Calheiros prometeu apresentar o relatório final ao público . Uma versão preliminar do documento deve ser entregue até a próxima sexta-feira (15) aos senadores do grupo majoritário da Comissão, conhecido como G7 .



Indiciamento de Bolsonaro



O relatório deve sugerir o indiciamento de Bolsonaro por mais de 10 crimes:



Do Código Penal:

— Epidemia com resultado de morte;

— Infração de medida sanitária preventiva;

— Charlatanismo;

— Incitação ao crime;

— Falsificação de documento particular;

— Emprego irregular de verbas públicas;

— Prevaricação.



Crimes de responsabilidade



— Violação de direito social;

— Incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo.

Outros



— Genocídio de indígenas (Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956);

— Crime contra a humanidade (do Tratado de Roma, Decreto nº4.388, de 2002).



Já em relação a Queiroga, o relator deve pedir o indiciamento apenas por epidemia culposa com resultado de morte.



Carlos e Eduardo Bolsonaro devem ser acusados por incitação ao crime, e Flávio deve ser indiciado por advocacia administrativa, incitação ao crime e improbidade administrativa.

Abaixo, confira a lista de possíveis indiciados apurados pelo Metrópoles com fontes próximas ao relator:



Jair Bolsonaro - presidente da República

Eduardo Pazuello - ex-ministro da Saúde

Marcelo Queiroga - atual ministro da Saúde

Onyx Lorenzoni - ministro do Trabalho e Previdência

Ernesto Araújo - ex-ministro das Relações Exteriores

Osmar Terra - deputado federal e ex-ministro da Cidadania

Fabio Wajngarten - ex-secretário de Comunicação da Presidência

Wagner Rosário - ministro-chefe da CGU

Flávio Bolsonaro - senador e filho do presidente

Carlos Bolsonaro - vereador do Rio e filho do presidente

Eduardo Bolsonaro - deputado federal e filho do presidente

Bia Kicis - deputada federal

Carla Zambelli - deputada federal

Robson Santos da Silva - secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde

Marcelo Augusto Xavier da Silva - delegado federal e presidente da Funai

Antônio Elcio Franco Filho - ex-secretário executivo do Ministério da Saúde

Mayra Pinheiro - secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde

Roberto Ferreira Dias - ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde

Cristiano Carvalho - representante da empresa Davatti Medical Supply no Brasil

Luiz Paulo Dominguetti Pereira - cabo da Polícia Militar

Rafael Francisco Carmo Alves - vendedor autônomo ligado à Davati Medical Supply

José Odilon Torres da Silveira Júnior - coronel

Marcelo Blanco - ex-assessor do departamento de Logística do Ministério da Saúde

Emanuela Medrades - funcionária da Precisa Medicamos

Túlio Silveira - advogado da Precisa Medicamentos

Airton Soligo - ex-assessor especial de Eduardo Pazuello

Francisco Maximiano - dono da Precisa Medicamentos

Danilo Trento - empresário

Marcos Tolentino da Silva - empresário e suposto sócio oculto do Fib Bank

Ricardo Barros - líder do governo na Câmara

Nise Yamaguchi - médica

Arthur Weintraub - ex-assessor especial da Presidência

Carlos Wizard - empresário

Paolo Zanotto - virologista

Luciano Dias - tenente-médico da Marinha

Allan dos Santos - blogueiro e dono do site Terça Livre

Paulo Oliveira - do site Crítica Nacional

Carlos Adriano Ferraz - professor

Roberto Goidanich - ex-presidente da Fundação Alexandre Gusmão

Luciano Hang - empresário

Otávio Fakhoury - empresário

Empresa Precisa Medicamentos