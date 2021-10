Jair Bolsonaro - Alan Santos

Publicado 11/10/2021 14:11 | Atualizado 11/10/2021 14:13

São Paulo - Em viagem pelo Guarujá, no litoral paulista, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) conversou, no último domingo, com jornalistas e ao ser perguntado sobre os 600 mil mortos pela pandemia, se irritou, disse que não viajou para falar de política e pediu para não ser incomodado.

"Apanhei pra caramba de vocês, hein? Qual país não morreu gente? (3x) Olha, não vim me aborrecer aqui, por favor", reclamou.

Ele também ironizou a pergunta de um jornalista se a educação no Brasil precisa melhorar. "Para o mundo que eu quero descer, o repórter perguntou se a educação precisa melhorar. Você sabe o que é Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes)?", comentou.