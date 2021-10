Ataque deixou quatro mortos na fronteira com o Paraguai - Reprodução

Publicado 11/10/2021 12:54 | Atualizado 11/10/2021 12:55

A polícia do Paraguai prendeu nesta segunda-feira, 11, seis brasileiros suspeitos de participar do ataque na fronteira do Paraguai que deixou quatro vítimas, no último sábado, 9. A operação aconteceu no bairro Maria Victoria, em Pedro Juan Caballero, e também apreendeu três carros, documentos brasileiros, peças de valor, como joias e celulares, além de 74 gramas de maconha.

Os brasileiros foram identificados como Hywulysson Foresto, Juares Alvers da Silva, Luis Fernando Armando e Silva Simões, Gabriel Veiga de Sousa, Farley José Cisto da Silva Leite Carrijo e Douglas Ribeiro Gomes.

Todos os suspeitos foram encaminhados para a Polícia Nacional em Pedro Juan Caballero e serão investigados pela morte de quatro pessoas na fronteira do Paraguai com o Brasil. Entre as vítimas estava a filha do governador de Amanbay, Ronald Acevedo. Haylee Carolina Acevedo Yunis, tinha 21 anos.

O caso

Os atiradores executaram quatro pessoas na saída de uma casa noturna em Pedro Juan Caballero, cidade no Paraguai que faz fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, na madrugada do último sábado, 9. Entre as vítimas, estão um homem de 29 anos, a filha de um governador paraguaio e duas brasileiras.



As possíveis motivações do crime não foram divulgadas pela polícia paraguaia. As vítimas, segundo os agentes, são: Haylee Carolina Acevedo Yunis, de 21 anos, filha de Ronald Acevedo, governador de Amambay, no Paraguai; Osmar Vicente Álvarez Grance, de 29 anos; e as brasileiras Kaline Reinoso de Oliveira, de 22 anos, e Rhannye Jamilly Borges de Oliveira, de 18 anos.



O veículo no qual as vítimas estavam tinha placas do Brasil. De acordo com as investigações, Osmar e Haylee seriam namorados, e Kaline e Rhannye colegas da filha do governador paraguaio, todas estudantes de medicina na região de fronteira.