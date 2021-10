Brasil

Polícia diz que Patrícia Lélis mentiu sobre ameaças de Eduardo Bolsonaro

Acusação foi feita a partir de mensagens que teriam sido trocadas com Eduardo Bolsonaro em 2019, quando ela trabalhava no PSC, antigo partido do deputado

Publicado 12/10/2021 17:24 | Atualizado há 16 horas