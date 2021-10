Lotes fazem parte do contrato assinado com o Ministério da Saúde para fornecimento de 100 milhões de doses da vacina até dezembro - Pixabay - Creative Commons

Lotes fazem parte do contrato assinado com o Ministério da Saúde para fornecimento de 100 milhões de doses da vacina até dezembro Pixabay - Creative Commons

Publicado 16/10/2021 11:12

Mais 4,5 milhões de doses da Pfizer desembarcaram no Brasil neste sábado, 16. As vacinas chegaram pelo Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), em dois voos: um com 3,1 milhões de doses e outro com 1,3 milhão. Nesta semana, o país recebeu 8,6 milhões de doses do laboratório.

Os lotes fazem parte do contrato assinado com o Ministério da Saúde para fornecimento de 100 milhões de doses da vacina até dezembro.



Desde o começo da campanha de vacinação, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 94,2 milhões de doses da Pfizer. A tecnologia de fabricação do imunizante consiste na injeção de parte do código genético do coronavírus para que o organismo humano seja capaz de identificar o vetor em caso de contaminação.



Números



Até agora, o Ministério da Saúde distribuiu 310,4 milhões de doses aos estados e ao Distrito Federal. Mais de 151 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, e cerca de 107,5 milhões completaram o esquema vacinal.