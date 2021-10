A embarcação tinha 21 tripulantes e 14 foram resgatados - Reprodução

Publicado 17/10/2021 09:38 | Atualizado 17/10/2021 09:44

O corpo da sétima vítima do naufrágio de um barco-hotel na cidade de Corumbá (MS), no Pantanal, foi encontrado por equipes do Corpo de Bombeiros da cidade, no fim da tarde deste sábado, 16. Os outros seis corpos já haviam sido encontrados no início da tarde. O caso aconteceu no Rio Paraguai, durante o vendaval que atingiu a cidade.

A sétima vítima, que era um turista, ainda não foi identificado. Já as outras 14 pessoas que estavam na embarcação foram resgatadas com vida. No momento do acidente, os ventos chegavam a cerca 45 km/h, de acordo com a Marinha.

As seis identificadas são: Geraldo Alves de Souza, de 78 anos; Olímpio Alves de Souza (71); Fernando Gomes de Oliveira (49); Thiago Souza Gomes (18); Vitor Celestino Francelino (64) e Fernando Rodrigues Leão (44).

Segundo a Polícia Civil, um total de 12 homens - entre parentes e amigos - estavam no Pantanal desde sábado, 9. Eles contrataram a embarcação no Porto Limoeiro e saíram para pescar rumo ao Paraguai Mirim, região do Castelo, e depois para a região de Bonfim, onde permaneceram boa parte do tempo.

Enquanto faziam um churrasco e se aproximavam da cidade de Corumbá, os ventos ficaram fortes e a embarcação virou.

A contratação do modelo da embarcação, comumente usado para lazer, normalmente é feita direto com o dono, ou um piloteiro, então os dados de quem está embarcando não costumam ser repassados à Marinha. Por isso, se encontram dificuldades na identificação dos desaparecidos e de quem fazia parte da tripulação.