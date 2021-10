Renan disse ainda que a decisão foi do presidente da comissão, Omar Aziz - Pedro França/Agência Senado

Publicado 17/10/2021 15:28 | Atualizado 17/10/2021 15:43

O relator da CPI da Covid no Senado Federal, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou, neste domingo, 17, que a leitura do relatório final da comissão foi adiada. No entanto, segundo o senador, uma nova data ainda não foi marcada.



"A decisão não foi minha, foi do presidente, senador Omar. E eu concordo. Teremos mais tempo para discutir melhor o parecer e encaminhar melhores soluções. Acho que isso ajudará bastante no debate, dará mais tempo", afirmou Renan ao portal G1.

A leitura estava marcada para a próxima terça-feira, 19. A assessoria de Aziz também confirmou o adiamento à GloboNews. Renan informou ainda que apresentará a versão do relatório ao chamado G7 da CPI, antes de submeter o documento ao plenário.



Embates

Neste sábado, 16, Aziz criticou as declarações antecipadas de Calheiros sobre as conclusões da comissão em torno do relatório. "Eu acho deselegante estar vazando, acho que faltou respeito, pelo menos ao G7 (ala majoritária da comissão que une oposicionistas e independentes). Então, não é legal", disse presidente da CPI.

Na sexta-feira, 15, Calheiros comunicou à imprensa que o relatório final do colegiadohavia listado 11 crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a atuação de enfrentamento da pandemia. Os crimes são: epidemia com resultado morte; infração de medidas sanitárias; emprego irregular de verba pública; incitação ao crime; falsificação de documento particular; charlatanismo; prevaricação; genocídio de indígenas; crimes contra a humanidade; crimes de responsabilidade; e homicídio por omissão. Esse último, em específico, refere-se "ao descumprimento do dever legal do presidente de evitar a morte de milhares de brasileiros durante a pandemia", disse o senador.

Aziz disse que discorda de parte do conteúdo que tem sido divulgado pelo relator e reforçou que as decisões não serão tomadas "com o estômago".

"Eu não acho que tenha genocídio, tem que se provar isso. E eu não tô aqui para fazer cavalo de batalha em relatório não. A gente vai votar aquilo que é correto. Ninguém vai votar absolutamente nada com estômago aqui", disse. "Não presidi uma CPI seis meses para chegar o relatório e achar que o fígado vai me vencer."



Ainda segundo as declarações de Aziz, os senadores ainda não chegaram a um consenso em relação ao relatório. "Não conversei com Renan sobre relatório nenhum. Aliás, ele não conversou com ninguém dos senadores. Nenhum desses crimes, eu não sei. Ele vai ter de dizer por quê".