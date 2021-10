ONG Rio de Paz colocou 600 lenços brancos na praia de Copacabana zona sul do Rio de Janeiro, em homenagem as 600 mil vidas perdidas para a doença - Marcos Porto/Agência O Dia

Brasília - A homenagem feita pela ONG Rio de Paz, que expôs 600 lenços brancos para representar as 600 mil vidas perdidas para a covid-19, na praia de Copacabana, será levada para Brasília. A convite da CPI da Covid, a ONG vai participar do encerramento da comissão que acontece nesta segunda-feira, 18.

Na ocasião, os 600 lenços brancos serão pendurados em varais no gramado do Congresso Nacional das 6h às 11h. Após a manifestação, os lenços serão entregues ao senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI, pelo taxista Márcio Antonio, que perdeu um filho para a doença em abril do ano passado. Ele já participou de homenagens às vítimas anteriormente e ficou marcado como um símbolo contra o negacionismo, já que as cruzes colocadas na praia foram retiradas por opositores.

Além dos lenços, o grupo também estendeu quatro faixas em uma das praias mais tradicionais do país. Em um dos cartazes a entidade propões o seguinte questionamento: "Quem são os responsáveis por esta tragédia?". Nos outros três são expostas as palavras "incompetência", "irresponsabilidade" e "insensibilidade"

"A CPI tem nosso apoio integral, uma vez que se trata de iniciativa que visa não deixar passar em branco um crime cometido contra a vida do povo brasileiro. O Governo Federal errou desde o início. Menosprezou o poder letal do vírus", disse Antonio Carlos Costa, presidente da ONG Rio de Paz, que questionou:

“Houve um morticínio no Brasil: 600 mil mortos pela covid-19. Se queremos tirar alguma lição dessa espantosa perda de vidas, a fim de que sofrimento como esse não se repita no nosso país, precisamos responder a uma pergunta central: quem são os responsáveis por esta tragédia?”