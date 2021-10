Laura Bolsonaro completa 11 anos nesta segunda-feira, 18 - Reprodução

Publicado 17/10/2021 15:58

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a primeira-dama Michelle Bolsonaro comemoram o aniversário da filha Laura Bolsonaro neste domingo, 17, no Palácio da Alvorada, em Brasília.



O cardápio ficou por conta de Joas Prado, que é conhecido como “Tchê” e “churrasqueiro dos artistas”. Ele costuma comparecer em eventos no Palácio da Alvorada.

Em vídeo divulgado no Facebook do presidente, os convidados aparecem aglomerados e sem máscaras de proteção contra a covid-19. Bolsonaro diz não ter se vacinado contra o novo coronavírus. A filha única do presidente completa 11 anos nesta segunda-feira, 18.



"Deus a proteja", publicou Bolsonaro em suas redes sociais. O filho 01, Flávio Bolsonaro, também compareceu ao evento e anunciou: “Aulas com Jair Bolsonaro. Em breve mais notícias boas para o Brasil!”.



