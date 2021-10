Cinco pessoas morreram e quatro ficaram feridas após disparos durante churrasco em Vila Velha - Reprodução

Publicado 17/10/2021 18:44

Um churrasco terminou em tragédia em Vila Velha, no Espírito Santo, neste sábado, 17. Nove pessoas foram baleadas e cinco morreram, quatro delas no local do atentado. Segundo as testemunhas, quatro indivíduos invadiram o lugar onde acontecia a confraternização e fizeram os disparos. Entre as vítimas, duas sequer participavam da festa. A Polícia Civil ainda não sabe o que motivou o crime.

As vítimas foram socorridas pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros. As outras quatro pessoas baleadas estão internadas no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, mas ainda não se tem informações sobre o estado de saúde delas.

Ao Uol, um familiar de uma das vítimas relatou o ocorrido: "Estavam colocando as telhas na casa dentro desse terreno, enquanto tomavam cerveja e faziam churrasco. Foi quando entraram e atiraram em todos que estavam lá". Alguns moradores disseram à polícia que o crime pode ter relação com disputa de terras, mas a corporação ainda investiga. Ninguém foi preso até o momento.

Entre as vítimas fatais, estão duas pessoas que não participavam da confraternização. São elas a professora Elaine Cristina Machado, de 49 anos, e Felipe dos Santos, de 31 anos. Mãe de quatro filhos, Elaine estava em casa quando ouviu os disparos e saiu na rua para encontrar o filho caçula, que estava no churrasco com o pai. Já Felipe, estava trabalhando em uma barraca de verduras na frente de casa e foi atingido quando foi chamar um amigo que estava no terreno da festa. Ele deixa duas filhas pequenas.

As outras vítimas são o aposentado de 59 anos, Claudionor Liberato e José Roberto, conhecido como 'Gordinho', que também participava do churrasco. O líder comunitário José Quirino Filho, de 59 anos, passou na confraternização para cumprimentar os amigos e também terminou morto.