Desabamento de muro deixa criança de 8 anos em estado grave no Recife - Reprodução

Desabamento de muro deixa criança de 8 anos em estado grave no RecifeReprodução

Publicado 17/10/2021 16:04 | Atualizado 17/10/2021 16:06

O que deveria ser comemoração se tornou uma tragédia. Neste sábado, 17, durante uma festa de Dia das Crianças, uma menina de 8 anos ficou gravemente ferida após um muro do Metrô na Comunidade do Papelão, no centro de Recife, desabar sobre ela. O acidente aconteceu por volta das 13h, depois do almoço e distribuição de brinquedos para as crianças do Projeto Mão Amiga.

fotogaleria

A criança foi socorrida e levada ao Hospital da Restauração, onde passou por uma cirurgia na bacia. Ela sofreu diversas fraturas também em outras regiões como crânio e coluna, além de ter tido uma hemorragia. A menina continua internada na UTI, intubada e respirando com ajuda de aparelhos. A previsão dos médicos é que ela permaneça na unidade intensiva por pelo menos 48h.

Os moradores da região devem cobrar as devidas providências da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que administra o transporte local. Em uma rede social, o Projeto Mão Amiga Recife se posicionou sobre o caso: "Quem conhece o Coque, uma área ocupada por famílias trabalhadoras, sabe que não existe uma única área de lazer para as crianças da comunidade. O lazer das crianças do Coque é na rua ao lado do muro do metrô".

"A comunidade exigirá da CBTU, empresa federal que administra o Metrô do Recife, tudo que puder ser exigido em decorrência desta tragédia e, além disso, exigirá as devidas mediadas de manutenção e de precauções para que novas tragédias como essa não voltem a acontecer na vida das nossas crianças", complementou o texto.