Nathália Andrade dirigiu 25 km até o próprio casamento Reprodução

Publicado 18/10/2021 18:56

Brasília - Ultimamente, o que mais aparece na internet é reclamação de que está difícil depender de aplicativos de corridas para sair de casa. A advogada Nathália Andrade, de 34 anos, soube bem o que é isso! Ela tentou chamar 20 carros de aplicativos para a levar na igreja, onde se casou, mas todas as corridas foram canceladas.



Depois de tanta espera, ela decidiu dirigir por conta própria. A noiva chegou à cerimônia com cerca de uma hora e vinte minutos de atraso e após dirigir por 25 km. O casamento aconteceu no Distrito Federal, e em entrevista ao G1, ela contou que ‘riu de nervoso’ e ficou eufórica durante a situação.

“Quando cheguei e vi meu pai lá, ele olhou para mim e falou: 'minha filha que loucura!'. Depois que passou tudo, vi meu esposo e comecei a chorar de tanto nervoso”, contou. Andrade disse que todos os convidados já estavam no casamento e que o noivo, Felipe Barbosa, já estava nervoso pensando que ela havia desistido. “Foi quando resolvi dirigir até a festa. Inseri o endereço no GPS e fui”, relembra.

A noiva estava acompanhada de duas amigas e é natural de Pernambuco, então, não conhecia bem a região. Ela está grávida de três meses e junto das madrinhas, decidiu ser a própria motorista no dia especial.

O casamento já havia sido adiado três vezes devido à pandemia do novo coronavírus. "O tempo foi passando, e estava com previsão de chuva. Pedimos os carros, e os motoristas foram cancelando. Tanto no meu celular, como no das madrinhas e no da cerimonialista. Ninguém conseguia carro", contou ao portal.