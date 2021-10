Homem persegue e vandaliza carro de mulher após batida de trânsito - Reprodução/redes sociais

Homem persegue e vandaliza carro de mulher após batida de trânsitoReprodução/redes sociais

Publicado 25/10/2021 13:51

Brasília - O carro de Paula Paiva Ferreira, personal trainer de 25 anos, foi vandalizado por um homem após uma batida de trânsito ocorrida no Distrito Federal no último domingo (24). Isso porque, segundo a vítima, o rapaz a perseguiu e depredou seu carro após um carro encostar no outro. As informações são do portal Metrópoles. Assista ao momento da confusão:



Inicialmente, o rapaz sobe no veículo e pula em cima do mesmo. Com seus pés, o agressos quebra o para-brisa. Em outra cena, o homem agride verbalmente a personal enquanto familiares da vítima gritam por socorro.

Paula afirmou que está "até agora sem acreditar, devastada. Fisicamente, está tudo certo, mas psicologicamente, não muito. Uma violência na frente da minha família, estou me sentindo muito abalada com isso".

Segundo a jovem, a confusão se iniciou em um posto de gasolina. A mulher calibrou os pneus de seu automóvel e, ao dar a té, não observou o carro do agressor e encostou na lataria de seu carro. "Rapidamente freei, nem teve barulho de colisão nem nada, nem vi que tinha batido".

O episódio, então, deu início a uma perseguição do rapaz, que a fechou dentro do posto e a seguiu para depredar seu veículo. Um boletim de ocorrência foi realizado por Paula na 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga). O homem foi preso, mas acabou liberado após pagar fiança.