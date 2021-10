Ministro Ricardo Lewandowski, do STF - Internet

Publicado 25/10/2021 14:35 | Atualizado 25/10/2021 14:36

São Paulo - Vinte e três anos depois de promulgada, a lei de lavagem de dinheiro brasileira é tema de um balanço sobre seus avanços e deficiências no livro "Lavagem de Dinheiro", dos advogados Pierpaolo Bottini e Ademar Borges.

Lançada pela editora Revista dos Tribunais, a obra conta com análises assinadas pelos ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), Maria Thereza de Assis Moura e Rogério Schietti, do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Também conta com textos de desembargadores de Tribunais Regionais Federais, como Nino Toldo, Fausto de Sanctis, Paulo Fontes e José Lunardelli, além de juristas renomados, como Luís Greco, Alaor Leite, Heloísa Estellita, Gustavo Badaró, André Callegari, Alamiro Salvador e Juliano Breda.

Para discutir o tema, a TV ConJur promove nesta segunda (25) e quarta-feira (27), às 11h, dois debates com autores e coautores da publicação. O debate de hoje já pode ser conferido no YouTube

No primeiro, com mediação de Bottini, estarão: Ricardo Lewandowski, ministro do STF; José Marcus Lunardelli, desembargador do TRF-3; Luís Greco, professor; Heloísa Stellita, advogada; e Juliano Breda, advogado.

Já no segundo, com mediação da advogada Danyelle Galvão, estarão: Gilmar Mendes, ministro do STF; Alaor Leite, professor; Gustavo Badaró, advogado; Ademar Borges, advogado (apresentador).