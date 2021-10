Prevent Senior - Reprodução

Prevent SeniorReprodução

Publicado 25/10/2021 15:32

A Justiça de São Paulo determinou a quebra de sigilo de prontuários de pacientes da Prevent Senior que morreram em decorrência da Covid-19. A decisão atendeu a pedido feito pela Polícia Civil no inquérito que investiga a operadora de saúde por diversas irregularidades.



De acordo com as informações do G1, entre os pacientes estão os atores Gesio Amadeu (que trabalhou nas novelas Sinhá Moça, Renascer e A Viagem) e João Acaibe (o tio Barnabé, do Sítio do Pica-pau Amarelo), e o jornalista esportivo Orlando Duarte. Os três morreram em hospitais da Prevent Senior.



Os investigadores tem como objetivo entender por que no caso deles constava a Covid-19 como causa da morte no atestado de óbito, diferente do observado nas certidões do médico Anthony Wong e de Regina Hang, em que a informação foi omitida.



Em nota, a Prevent Senior afirmou que todas as informações serão passadas às autoridades. "Nos dois casos citados [Wong e Hang], não houve omissão da existência de Covid 19 nos prontuários. As notificações às autoridades públicas foram feitas normalmente", disse a operadora.

Após um acordo com MP, a operadora se compromete a vetar 'kit covid'

Na última sexta-feira, 22, a Prevent Senior assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) proposto pelo Ministério Público de São Paulo em que se compromete a vetar o uso do "kit covid" e a realização de pesquisas internas com remédios comprovadamente ineficazes contra o novo coronavírus. A operadora de saúde é acusada de administrar medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina sem o consentimento dos pacientes e de esconder ocorrências de mortes.

*Com informações do Estadão