Homem atacado por jacaré enquanto nadavaMontagem iG / Reprodução

Publicado 25/10/2021 18:10

Um homem foi atacado por um jacaré enquanto nadava no Lago do Amor, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Apesar de ter sido mordido pelo animal, o banhista não deixou o bom humor de lado. "Vocês não sabem como ele ta lá, quantos dentes ele perdeu da boca. Porque dei uma machucada nele também", disse ele em vídeo compartilhado nas redes sociais.



Devido à situação, o homem ganhou o apelido de "Mano da Lacoste", em referência à marca que usa a imagem de um jacaré como logo.

O caso aconteceu no último sábado, 23, foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais. Na gravação, o homem aparece nadando rapidamente pelo lago, até o momento em que o jacaré começa a segui-lo e o abocanha pelo braço.



Em seguida, o homem se levanta e consegue sair do lago, ficando com uma lesão no braço direito.



