Covid-19: Brasil registra 160 mortes em 24 horas - Reprodução

Publicado 25/10/2021 18:16 | Atualizado 25/10/2021 18:18

Brasília - O Brasil registrou 160 mortes por covid-19 nas últimas 24h. Com o número, o país atingiu o patamar de 605.804 vidas perdidas desde o início da pandemia, em março de 2020. O número de casos no intervalo foi de 5.797, totalizando 21.735.560 diagnósticos positivos.

A média móvel de óbitos está em 334, e a de infecções, em 11.950. Os dados são do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), que desde junho de 2020, após uma confusão nos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, passou a monitorar as estatísticas.

Às segundas-feiras, os números tendem a ficar abaixo do resto da semana em razão do atraso no reporte das secretarias municipais. Por volta de terça, as estatísticas voltam a refletir um panorama mais próximo da realidade da doença no país.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, 243.892.539 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus em todo o mundo, e 4.953.260 foram a óbito. O Brasil é o segundo do ranking com mais vítimas para a doença, atrás apenas dos Estados Unidos.