Vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos Câmara dos Deputados

Publicado 25/10/2021 18:45

Brasília - Crítico do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), pediu uma espécie de "licença" a seu partido para não apoiar o capitão na eleição de 2022. Isso porque o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, convidou Bolsonaro a se filiar ao PL.



O presidente da República está sem partido desde que rompeu com o PSL, mas vai precisar de uma nova sigla para se candidatar à reeleição.

Segundo a coluna de Igor Gadelha, no portal Metrópoles, Ramos deixou claro a Valdemar que se opõe à filiação do presidente da República. Desse modo, ele condicionou sua própria permanência no partido ao direito de continuar fazendo críticas a Bolsonaro.