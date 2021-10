Gerente humilha vendedor em unidade do Carrefour - Reprodução

Publicado 25/10/2021 20:37 | Atualizado 25/10/2021 20:37

Campo Grande - Um vendedor do supermercado Carrefour foi humilhado por sua gerente enquanto limpava o chão da unidade comercial. O momento das humilhações foi gravado por uma cliente que estava no estabelecimento na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.



Como se pode ver nas imagens, Pedro Henrique Monteiro da Silva está de joelhos, esfregando um pano no chão. De costas para as câmeras e ao lado dele está uma mulher que parece gravar o funcionário. É possível ouvi-la dizer: "Olha aí, só pra você esse cara tem valor. Esse menino... Ele não limpa a casa dele". O funcionário chega a responder, mas não é possível compreender o que ele diz.



Diante da repercussão do caso de assédio moral nas redes sociais, o G1 falou com o funcionário, que tem 23 anos. Ele contou que o caso ocorreu entre 26 e 30 de setembro. A funcionária teria ficado nervosa após o jovem, que foi limpar o chão apenas porque ela pediu para que ele desse um apoio na função, não conseguia tirar uma demarcação preta do piso.



"Já é costume ela ser assim, desde que chegou. Mas eu não queria mídia, não queria manchar o nome da empresa. Eu tinha outros gerentes muito bons. Eles me deram uma oportunidade, eu quero crescer. Tenho medo de ser demitido", contou o rapaz, que disse só ter tomado conhecimento do vídeo quando ele repercutiu nas redes sociais. Ele diz ainda que se tornou até alvo de chacota entre os colegas do trabalho e precisou pedir afastamento médico, mas não foi procurado pela empresa.

O portal procurou o Carrefour, que, em resposta, disse repudiar "todo e qualquer comportamento indevido por parte de seus colaboradores". A rede também informou que apura o caso internamente e, portanto, afastou a funcionária envolvida.