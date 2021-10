Brasil

CPI da Covid: senadores governistas tentam 'livrar' Bolsonaro em relatórios paralelos

Ao início da sessão, Renan acatou o pedido de indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do ex-secretário estadual de Saúde, Marcellus José Barroso Campêlo, no relatório final da CPI

