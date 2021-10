Brasil tem 442 mortes por Covid-19 em 24 horas - Reprodução

Brasil tem 442 mortes por Covid-19 em 24 horasReprodução

Publicado 26/10/2021 18:19 | Atualizado 26/10/2021 18:20

São Paulo - De acordo com os dados compilados pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), o Brasil chegou aos 606.246 óbitos relacionados à covid-19, e 21.748.984 casos confirmados. Nas últimas 24 horas, o país registrou 442 mortes e 13.424 novas infecções.

A média móvel de óbitos ficou em 342, patamar próximo da registrada ontem (334). A de casos está em 12.015. Desde junho de 2020, após uma confusão no Ministério da Saúde, o Conass faz a divulgação das estatísticas.



De acordo com a Universidade Johns Hopkins, 244.384.342 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus em todo o mundo, e 4.691.511 foram a óbito. O Brasil é o segundo do ranking com mais vítimas para a doença, atrás apenas dos Estados Unidos.