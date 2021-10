São Paulo registra alta de homicídios, estupros e roubos - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 26/10/2021 18:57

Um motorista de caminhão de 48 anos foi liberado, após passar cerca de 12 horas em cativeiro nessa segunda-feira, 25. O homem foi vítima de um sequestro relâmpago na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo e os dois criminosos, de 30 e 38 anos, foram presos pela Polícia Militar.



Os policiais do 4º batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizavam patrulhamento pela Avenida das Nações Unidas quando avistaram um veículo suspeito. Na abordagem aos três ocupantes, os agentes perceberam que um deles estava muito nervoso e, após interrogá-los, descobriram que o homem estava sendo mantido refém.

De acordo com a vítima, ela foi buscar uma carga na rua José Lourenço, no bairro do Limão, quando foi abordada pelos criminosos armados. O motorista foi obrigado a sair da carreta e entrar no carro, usado para levá-lo a um cativeiro.



À polícia, o homem disse ter ficado em poder dos assaltantes, em um barraco, por aproximadamente 12 horas, sendo obrigado a passar senhas de cartões bancários e realizar transferências. Depois, foi colocado no carro dos criminosos novamente.



Os bandidos foram presos em flagrante e um deles tentou oferecer um veículo aos agentes em troca de liberdade. Na ocasião, foram apreendidos dois celulares, R$ 769 em espécie, além do carro.

O caso foi registrado no 91º Distrito Policial da Capital como roubo de veículo, extorsão (sequestro relâmpago), corrupção ativa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, já que a placa e o chassi tinham dados diferentes.