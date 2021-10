Mãe procurou a polícia para denunciar pedido de resgate, mas descobriu que o filho havia sido encontra morto - Reprodução/ Internet

Mãe procurou a polícia para denunciar pedido de resgate, mas descobriu que o filho havia sido encontra mortoReprodução/ Internet

Publicado 28/10/2021 15:59

Uma mãe foi a uma delegacia de polícia para denunciar que recebeu uma mensagem para pagar pelo resgate do filho, mas descobriu na unidade policial que Fábio Ribeiro Acosta, de 24 anos, havia sido encontrado morto em Belo Horizonte, Minas Gerais. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira, 27, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As informações são do portal G1.

A mulher disse à Polícia Civil ter recebido a mensagem em uma rede social às 11h44. O texto pedia o pagamento de R$ 5 mil em resgate até as 15h para libertação do jovem, dando a entender que ele havia sido sequestrado, e ainda ameaçava a publicação de um vídeo com imagens da execução dele.

Após ser comunicada sobre o pedido de resgate, a mãe tentou ligar para o filho, porém o celular estava desligado. Depois, a mulher telefonou para o irmão dela que mora com Acosta e ele respondeu que o sobrinho tinha viajado para Minas Gerais.

A mulher ainda estava registrando a ocorrência quando recebeu uma mensagem do Instituto Médico Legal (IML) de Minas Gerais, informando sobre a morte do filho. A delegada Gabriela Stainle, que estava registrando a ocorrência, entrou em contato com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a morte foi confirmada.

Segundo a delegada, as investigações sobre a morte serão feitas pela delegacia de Minas Gerais. No entanto, é possível que o caso de extorsão seja investigado em Campo Grande, já que a mensagem foi recebida pela mãe da vítima após o assassinato.