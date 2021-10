Brasil

Roberto Jefferson diz que Bolsonaro se tornou 'viciado nas facilidades do dinheiro público'

Em carta escrita no complexo penitenciário de Bangu, o presidente licenciado do PTB também criticou postura de Flávio Bolsonaro: 'Quem anda com lobo, lobo vira, lobo é. Vide Flávio'

Publicado 28/10/2021 13:33 | Atualizado há 36 minutos