É hora de nós utilizarmos uma nova marca que englobe tudo o que fazemos. Que reflita quem nós somos e o que esperamos construir", explicou ZuckerbergReprodução

Publicado 29/10/2021 11:25 | Atualizado 29/10/2021 11:28

O Facebook divulgou nesta quinta-feira, 28, que o grupo terá um novo nome. A Big Tech, que controla hoje o WhastApp, o Instagram e a própria rede social homônima do nome antigo, passará a se chamar Meta.



Após o anúncio, a nova marca foi alvo de memes e piadas. No Twitter, diversos usuários deram risadas com o novo nome da companhia de Zuckerberg.



Confira os melhores memes sobre a Meta:

paulista vai chamar de mê https://t.co/MYXkqnUT9o — Joleana (@juzao) October 28, 2021

El avatar de Mark Zuckerberg de Meta parece más humano que el Mark Zuckerberg de la vida real. pic.twitter.com/mkOxa0tctx — GaboGabbs (@GaboGabbs7) October 28, 2021

facebook agora se chama META.



próximo passo é chamar o instagram de BOTA. pic.twitter.com/B6pWStWXQo — Zelune (@zelune) October 28, 2021

Quando vejo algo sobre a tal Meta e o tal metaverso do tal de Mark Zuckerberg (Facebook) só consigo imaginar um futuro assim... E tenho medo... pic.twitter.com/rAGlsOwO5C — historiaepoesia.com.br (@historiaepoesia) October 29, 2021

Meta



A mudança já está valendo e, segundo o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, a antiga designação ilustrava um período da empresa que ficou para trás. “É hora de nós utilizarmos uma nova marca que englobe tudo o que fazemos. Que reflita quem nós somos e o que esperamos construir”, explicou Zuckerberg em vídeo divulgado nesta quinta.



O novo nome da holding deriva do conceito de metaverso, indicando a interação entre o mundo real e o mundo virtual. A ideia da Meta é permitir que as pessoas tenham vários tipos de experiências (no trabalho, jogando, estudando, malhando) a partir de Realidade Virtual (VR, em inglês) e Realidade Aumentada (AR).



“E se este é o futuro que você quer ver, espero que se junte a nós, porque o futuro vai estar além de qualquer coisa que possamos imaginar”, chegou a dizer Zuckerberg no final do evento.