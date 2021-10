O objetivo seria a imunidade parlamentar de Jair - AFP

Publicado 29/10/2021 13:24

Aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Congresso estariam articulando uma operação para blindar o chefe do Executivo caso ele não seja reeleito em 2022. A ideia seria torná-lo senador vitalício para que ele tenha imunidade parlamentar.



A manobra foi revelada pelo podcast Papo de Política, do G1, nesta sexta-feira, 29. Para viabilizar a ideia, o centrão estuda apresentar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) criando o novo cargo. Caso a PEC passe, Bolsonaro não seria remunerado nem teria direito a voto, tendo apenas um espaço na tribuna do Senado.

Opositores apontam inconstitucionalidade na proposta. Propostas semelhantes já surgiram em 2002 e 2015, mas, à época, foram rejeitadas pelo Plenário da Câmara.