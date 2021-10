Brasil

Chefia do ICMBio é assumida por PM que já atuou para cancelar multas ambientais

No ICMBio desde maio de 2019, Simanovic faz parte do processo de militarização que tomou conta do órgão federal com a chegada do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles

Publicado 29/10/2021 14:48 | Atualizado há 2 horas