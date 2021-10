Covid: Brasil registra 11,9 mil casos e 394 mortes - Reprodução

Covid: Brasil registra 11,9 mil casos e 394 mortesReprodução

Publicado 29/10/2021 18:11 | Atualizado 29/10/2021 18:12

São Paulo - O Brasil registrou nas últimas 24 horas 11.965 novos casos de covid-19. Desde ontem, o país perdeu 394 vidas. No total, até o momento, são 21.793.401 infecções confirmadas e 607.462 óbitos desde o início da pandemia.



A média móvel de mortes está estabilizada, e fechou o dia na casa dos 332. Já a de casos ficou em 11.651. O cálculo é feito com base nos últimos sete dias.

Nesta sexta-feira, o estado do Ceará manteve os dados reportados no boletim epidemiológico de ontem em razão de "problemas técnicos no acesso às bases de dados dos sistemas de informação", segundo informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).



Desde julho do ano passado, quando o Ministério da Saúde interrompeu momentaneamente a divulgação dos números, o órgão divulga diariamente as estatísticas com base nos dados fornecidos pelas secretarias estaduais.



O Instituto Johns Hopkins contabiliza que 245.873.961 casos de covid-19 em todo o mundo, e 4.987.156 mortes. Estados Unidos, Brasil e Índia são os países mais afetados pela pandemia.