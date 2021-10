Em entrevista concedida neste domingo pela manhã, o presidente disse ainda que Lula o acusa de genocídio "porque é um oportunista" - AFP

Em entrevista concedida neste domingo pela manhã, o presidente disse ainda que Lula o acusa de genocídio "porque é um oportunista" AFP

Publicado 31/10/2021 12:41

Durante uma entrevista a um canal de TV italiano, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acusou Lula, seu adversário na corrida eleitoral de 2022, de ter relações com narcotraficantes.



A emissora SkyTV24 divulgou os vídeos onde um tradutor fala por cima do presidente, então não é possível compreender quais são suas palavras exatas ao se referir ao ex-presidente e possível candidato do PT.

No trecho mostrado pela TV e traduzido em italiano, Bolsonaro diz que Lula "quase levou à falência nossa empresa petrolífera, a Petrobas. É uma longa história. A sua liderança política começa com as FARC colombiana. A partir deste momento começou sua relação com o narcotráfico. O milagre que salvou o Brasil foi a nossa chegada em 2022".



A entrevista foi concedida neste domingo pela manhã, último dia do G20. Nela, o presidente disse ainda que Lula o acusa de genocídio "porque é um oportunista".

Embora o Brasil seja hoje o segundo país com mais mortes pela covid-19, ele negou que tenha falhado no combate à pandemia. "Gastamos 100 bilhões de dólares. Demos fundos, meios e também profissionais para combater a pandemia, além de remédios."



A reportagem entrou em contato com o Palácio do Planalto, e solicitou o conteúdo original da entrevista em português, e aguarda posicionamento.