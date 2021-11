Imagem ilustrativa de um coronavírus - Pixabay - Creative Commons

Imagem ilustrativa de um coronavírusPixabay - Creative Commons

Publicado 02/11/2021 19:31

O balanço divulgado nesta terça-feira, 2, pelo Ministério da Saúde registra 6.431 novos diagnósticos de covid-19 em 24 horas. Esse dado eleva para 21.821.124 o número de pessoas infectadas pela doença desde o início da pandemia no país. Nesta segunda-feira, 1º, o painel de estatísticas registrava 21.814.693 casos acumulados.



As mortes pelo novo coronavírus ao longo da pandemia superaram 608 mil. Em 24 horas, as autoridades de saúde notificaram 149 novos óbitos, totalizando 608.071. Ontem, o painel de informações marcava 607.922 mortes acumuladas.



O balanço apontou também 197.177 pacientes em acompanhamento e 21.015.876 recuperados da doença.



Condolências



Por meio da rede social Twitter, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aproveitou o feriado de Dia de Finados para expressar condolências às vítimas da doença. Ele também agradeceu aos profissionais de saúde que morreram atuando na linha de frente.

Neste Dia de Finados, vamos rezar por todos os brasileiros que tiveram sua vida interrompida pela #Covid19 e, sobretudo, agradecer aos profissionais de saúde que perderam suas vidas lutando incansavelmente na linha de frente. Todo meu respeito e admiração a esses profissionais. — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) November 2, 2021

Covid-19 nos estados



Os estados com mais mortes são os seguintes: São Paulo (152.081), Rio de Janeiro (68.383), Minas Gerais (55.592), Paraná (40.523) e Rio Grande do Sul (35.512).



As unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.845), Amapá (1.993), Roraima (2.030), Tocantins (3.881) e Sergipe (6.031).